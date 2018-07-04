حكم بإلغاء إدراج مرسي وأبو تريكة على قوائم الإرهاب

ألغت محكمة النقض المصرية الأربعاء قرارا بإدراج 1537 شخصا على قوائم الإرهاب من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ولاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة، حسبما نقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت في كانون الثاني/يناير 2017 هؤلاء الأشخاص على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.

وأعادت محكمة النقض ملف القضية إلى محكمة الجنايات لتصدر فيها دائرة مختلفة عن التي سبق وأصدرت القرار حكما جديدا.

وتنظر محكمة النقض طعونا على قرار آخر لمحكمة الجنايات صدر في نيسان/أبريل بإدراج نفس الأسماء على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.