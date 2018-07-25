مصر.. حكم بسجن طاقم عمل مسرحية مع إيقاف التنفيذ

قالت منظمة حقوقية مصرية الأربعاء إن محكمة عسكرية عاقبت ستة أشخاص بالسجن شهرين مع إيقاف التنفيذ على خلفية عرض مسرحي اتهموا على إثره بـ "الإساءة للجيش".

وأوضحت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" أن المحكمة العسكرية للجنح بالقاهرة أدانت مؤلف المسرحية ومخرجها ومسؤولي نادي رياضي عرضت فيه المسرحية بـ "نشر أخبار كاذبة".

وكان المتهمين قد تم اعتقالهم في آذار/مارس. والمسرحية تحمل اسم "سليمان خاطر" وهو مجند قتل سبعة إسرائيليين في شبه جزيرة سيناء عام 1985.

وعوقب خاطر حينها بالسجن مدى الحياة وعثر عليه متوفيا في زنزانته بعد عام من صدور الحكم.