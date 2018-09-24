حكم نهائي بإعدام 20 مدانا بقتل 13 شرطيا في 2013

أصدرت محكمة النقض المصرية الاثنين حكما نهائيا بإعدام 20 شخصا أدينوا بقتل 13 شرطيا في هجوم على مركز شرطة بغرب العاصمة المصرية عقب الإطاحة الرئيس محمد بمرسي عام 2013.

وقال مسؤول قضائي إن هذه المحاكمة هي الثانية للمتهمين أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن "الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالحكم ذاته في الثاني من تموز/يوليو 2017، وقام المتهمون بالطعن فيه.

ووفقا للقانون، فإن أحكام محكمة الجنايات قابلة للطعن مرتين أمام محكمة النقض. وفي المرة الثانية يصبح حكم النقض نهائيا.

وقضت محكمة النقض في القضية ذاتها بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ80 متهما والسجن 15 عاما لـ34 متهما بينما برأت 21 متهما.

وأدين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في منطقة كرداسة غرب القاهرة وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14 آب/ أغسطس 2013. ونفذ الهجوم بعد ساعات من فض الأمن المصري اعتصامين للإسلاميين في القاهرة ما أدى إلى سقوط أكثر من 700 قتيل.