محكمة مصرية تأمر باستمرار أوبر وكريم

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت بقبول الطعون المقامة من شركتى "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعى، وبإلغاء الحكم الصادر بوقف عملهما فى البلاد.

وكانت هيئة المفوضين في المحكمة نفسها أوصت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه.

يذكر أن هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتى "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر.

وأكد الطعن أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانوني".