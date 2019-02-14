مصر.. خفض سعر الفائدة بعد تراجع التضخم

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه خفض الخميس سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75 بالمئة من 16.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 17.75 بالمئة.

وأشار البنك إلى أن لجنة السياسة النقدية اتخذت القرار بعد نشر بيانات تؤكد "احتواء الضغوط التضخمية" وأنه في ضوء هذا "قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس".

وأضاف البيان "يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم تسعة بالمئة (+/- ثلاثة بالمئة) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وهبط تضخم أسعار المستهلكين إلى 12 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر وإلى 12.7 بالمئة في كانون الثاني/يناير، مقارنة مع 15.7 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير من 8.3 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر.

وكان 10 من أصل 14 خبير اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قالوا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك من غير المرجح أن تغير أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة، بينما توقع أربعة خفضها.

وخفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في شباط/فبراير 2018، ومئة نقطة أساس أخرى في آذار/مارس.