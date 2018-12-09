مصر.. دعوى قضائية لتعديل الدستور

قال محام مصري إنه وآخرين أقاموا دعوى قضائية لإلزام البرلمان ببدء مناقشات حول تعديل مادة في دستور البلاد تمنع الرئيس عبد الفتاح السيسي من الترشح لولاية ثالثة في 2022.

وأضاف المحامي أيمن عبد الحكيم رمضان في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" السبت أن إحدى محاكم القاهرة تعتزم عقد أولى جلسات النظر في القضية في الثالث والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وكان المصريون أقروا في 2014 دستورا جديدا للبلاد بعد إطاحة الجيش بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي.

وانتخب السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع في عهد مرسي، في وقت لاحق من ذلك العام رئيسا للجمهورية.

وفاز الرئيس المصري بولاية ثانية في منصبه في آذار/مارس الماضي، في انتخابات خاضها دون منافسة شرسة بعد توقيف عدد من المرشحين المحتملين البارزين.