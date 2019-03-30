مصر.. زيادة رواتب موظفي الدولة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة إلى 2000 جنيه بدلا من 1200.

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة في القاهرة "سيتم رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه".

وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري نادر سعد أكد الجمعة أن زيادة بند الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات، ستكون في الموازنة العامة الجديدة.

وأقرت الحكومة المصرية الأربعاء مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مستهدفة خفض الدين العام إلى 89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين في المئة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 في المئة.