مصر..سحب 14 دواء من الأسواق

قررت وزارة الصحة المصرية سحب الأدوية التي تحتوي على مادة فالسارتان التي تستخدم في التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

وطالب تقرير أصدره مركز اليقظة الدوائية الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخول هذه المادة أو المستحضرات المستخدمة فيها، الى السوق المصري.

وطالب منشور من إدارة الصيدلة بسحب 14 عقارا تدخل في تركيبهم هذه المادة.

ومؤخرا تم سحب عقار شائع يستخدم للتحكم في ضغط الدم والمساعدة في منع فشل القلب، من 22 دولة، لاحتوائه على مادة كيميائية قد تكون مسرطنة.

وقالت شركة نوفارتس المنتجة للعقار إن أقراص فالسارتان سوف يتم استعادتها، لأنها لا تفي بمعايير الجودة العالية.