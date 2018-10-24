مصر.. سقوط طائرة خلال تدريب عسكري بحضور السيسي

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي الأربعاء إن "طائرة هدفية" سقطت خلال تدريب عسكري حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع محمد زكي جنوب العاصمة القاهرة.

وأوضح المتحدث في بيان أنه "في إطار تنفيذ عناصر الدفاع الجوي لخطة التدريب القتالي بالرماية بالذخيرة الحية ... سقطت طائرة هدفية بدون أفراد ومعدات".

وأضاف الرفاعي أن الطائرة التي سقطت هي من طراز "107 أم كيو أم" وتستخدم في تدريب عناصر الدفاع الجوي على الرماية.

ويتزامن التدريب الذي حمل اسم "حماة السماء" مع الاحتفال بالذكرى الـ 45 لحرب تشرين الأول/أكتوبر 1973.