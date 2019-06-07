مصر: مقتل عناصر إرهابية في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الجمعة مقتل ثمانية عناصر "إرهابية" خلال ملاحقة من وصفتهم بالمتورطين في مهاجمة أحد الكمائن الأمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء الأربعاء الماضي.

وذكر البيان أنه بناء على معلومات أمنية حول اختباء مجموعة من "العناصر الإرهابية" في جنوب العريش وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النار تجاه القوات التي تعاملت معهم وقتلت ثمانية منهم.

وأشار البيان إلى العثور على خمس بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين مع المسلحين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان الخميس مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن خلال ملاحقة أفراد يشتبه بتورطهم في الهجوم الذي استهدف الأربعاء عناصر أمن في محافظة شمال سيناء وتبناه داعش.

وتنفذ السلطات منذ شباط/فبراير 2018، عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" في المنطقة.

وينشط المتشددون منذ سنوات في شمال سيناء، وتكثفت هجماتهم بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

ويعلن الجيش باستمرار مقتل "إرهابيين". وبالإجمال، قتل نحو 650 منهم، ونحو 50 عسكريا مصريا منذ شباط/فبراير 2018، بحسب أرقام رسمية.

ويطوق الجيش محافظة شمال سيناء، ولا يسمح للصحافة بالدخول إليها إلا بزيارات نادرة تنظمها السلطات.