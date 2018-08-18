مصر تتسلم من قبرص متهما بخطف طائرة عام 2016

أعلن مكتب النائب العام في مصر السبت، تسلم المتهم باختطاف الطائرة المصرية التي أقلعت من مطار برج العرب في آذار/مارس 2016، وهبطت في مطار لارناكا القبرصي.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بعرض المتهم سيف الدين مصطفى إمام على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن النيابة المصرية قدمت طلبا للنيابة القبرصية بتسليم سيف الدين مصطفى على خلفية اتهامه باختطاف الطائرة المصرية وذلك بعد لقاءات بين الجانبين المصري والقبرصي وتبادل عدد من المذكرات.

وتوجهت بعثة أمنية من إدارة شرطة الإنتربول المصري إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا واستلمت المتهم وعادت به إلى القاهرة.

يذكر أن الطائرة المخطوفة كانت في رحلة داخلية تحمل الرقم 181، تقل على متنها 81 راكبا، ثم ما لبث أن انقطع الاتصال معها بعيد إقلاعها من مطار برج العرب فى طريقها لمطار القاهرة.

وكانت الطائرة غيرت مسارها إلى مطار لارنكا في قبرص بعدما هدد المتهم كابتن الطائرة بتفجير حزام ناسف ادعى أنه كان بحوزته.