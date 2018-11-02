مصر.. قتلى في استهداف حافلة أقباط بالمنيا

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار على حافلة كانت متجهة إلى دير الأنبا صموئيل القبطي بمحافظة المنيا جنوب مصر، حسب ما قال مسؤول كنسي لوكالة رويترز.

وقال الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للوكالة إن مسلحين هاجموا الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى الدير بالمنيا.

وأكد مكتب محافظ المنيا سقوط سبعة قتلى لكنه قال إن عدد المصابين 13 شخصا. كما قال إن الحافلة كانت في طريق العودة من الدير عندما استهدفها مسلحون مجهولون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكان متشددون هاجموا حافلة متجهة إلى الدير ذاته في أيار/مايو 2017، ما أسفر عن وقوع 29 قتيلا، في هجوم تبناه تنظيم داعش.