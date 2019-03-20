مصر.. لائحة لتنظيم الإعلام أم تكبيله؟

خاص بـ"موقع الحرة"

"الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها"، مخالفات قد تؤدي بـ"مرتكبها" إلى دفع غرامات تصل إلى ربع مليون جنيه مصري، أو حجب الوسيلة الإعلامية بصفة دائمة أو مؤقتة.

وهناك مخالفات مماثلة أخرى تضمنتها لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والذي نشر في الجريدة الرسمية المصرية الثلاثاء.

ويقول محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، لـ"موقع الحرة": إنه لم يفاجأ بمحتوى اللائحة، "أبدينا ملاحظاتنا ومجلس الدولة أبدى ملاحظاته، لكن لم يحدث تغيير كبير".

لكن أحمد سليم عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤكد لـ"موقع الحرة" أن المجلس عرض اللائحة على مجلس الدولة كما تقدمت العديد من الجهات بملاحظاتها، وفي النهاية وافق المجلس على لائحة الجزاءات بشكلها الحالي وبالتالي فهي قانونية".

أبرز الجزاءات

في 29 مادة حددت اللائحة عددا من المخالفات على المؤسسات الصحافية أو الإعلامية تصل إلى حجب الوسيلة بشكل مؤقت أو دائم أو سحب الترخيص أو غرامة تصل إلى ربع مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه في حالتين.

وبدءا من الأربعاء فإن لائحة الجزاءات تطبق على كل ما ينشر في القنوات التليفزيونية أو الفضائية من برامج وأفلام ومسلسلات وإعلانات وكذلك في الصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية وحتى الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع.

وحسب المادة الخامسة من اللائحة فإنه "يجوز للمجلس توقيع جزاء منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية أو الإعلانية المخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير، ويكون المنع إما لفترة محددة أو بصفة دائمة".

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وتنص المادة السادسة على أنه "في حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتا، مع استمرار أنشطتها المختلفة".

ومن ضمن المخالفات التشكيك في الذمم المالية أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل أو إجراء أو السماح بإجراء مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة.

ووصف عضو مجلس النقابة محمود كامل لائحة الجزاءات بـ"الكارثية"، وقال "إن المجلس الأعلى للإعلام تجاهل مطالب النقابة والمقترحات المقدمة بمذكرة موقعة من 400 صحفي".