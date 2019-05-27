مصر للطيران تلغي رحلتين إلى الخرطوم

أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتين مقررتين الثلاثاء من القاهرة إلى الخرطوم بسبب تطورات الأوضاع في السودان.

وقال الشركة في بيان يوم الاثنين إنه "نظرا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 و MS 855 المقرر إقلاعهما غدا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا".

وأوضح البيان أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران "يتابع تطورات الموقف أولا بأول لمعرفه أي جديد في هذا الشأن ".

ويأتي بيان مصر للطيران عشية إضراب دعت له قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، بعد تعثر مفاوضاتها مع المجلس العسكري حول ترتيبات الفترة الانتقالية ونقل السلطة إلى حكومة مدنية.