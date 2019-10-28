محصل تذاكر مصري يجبر راكبين على القفز من القطار

وجهت النيابة العامة المصرية، الاثنين، تهمة القتل العمد لمحصل تذاكر في قطار أجبر شابين، لم يكن بحوزتهما تذكرة الركوب، على القفز من القطار مما تسبب في مصرع أحدها وإصابة الاخر بجروح، حسب ما كشف مصدر أمني مصري.

وقال موقع الشروق المصري، نقلا عن مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، إن الحادث وقع بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية.

وألقت مباحث السكة الحديد القبض على محصل التذاكر عند وصوله إلى محطة مصر بعد أن أبلغها ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا.

وأقر محصل التذاكر أمام رئيس مباحث مركز طنطا أن الشابين من الباعة الجائلين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر إلقاءهما من القطار.

وأضاف الموقع أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا للتحقيق، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن إصابة الشاب الثاني.