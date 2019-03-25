مصر.. محاكمة 28 شخصا بتهمة الإرهاب

أحال النائب العام المصري 28 مشتبها بالإرهاب في قضيتين منفصلتين إلى المحكمة بتهمة الانضمام إلى جماعة محلية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.

وأشار بيان النائب العام إلى أن اثنين من المشتبه بهم كانا يخططان لشن هجمات ضد قوات الأمن ومقر النيابة العامة العليا في القاهرة.

وأضاف أن 17 فقط من أصل 28 مشتبها به قيد الاحتجاز. ولم يتم بعد تحديد موعد لمحاكماتهم. كما لم يتضح توقيت أو مكان اعتقالهم.

ونفذت إحدى الجماعات التابعة لداعش هجمات في جميع أنحاء مصر في السنوات الأخيرة، مستهدفة بشكل أساسي قوات الأمن والأقلية المسيحية في البلاد.