مصر.. تحويل "مزور الحمار الوحشي" للنيابة

قالت وسائل إعلام مصرية إن اللواء محمد سلطان، مدير الحديقة الدولية في القاهرة، قام بتحويل مستأجر الحديقة، للنيابة للتحقيق معه في واقعة "تزوير الحمار الوحشي".

وكان طالب مصري يدعى محمود سرحان قد نشر على صفحته على فيسبوك صورة لحمار وحشي مفترض في الحديقة.

وأوضحت الصورة أن الحمار أبيض ومن النوع البلدي لكنه مطلي باللون الأسود، وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة في سيلان الألون على وجهه، وهو ما تناقلته وسائل إعلام عالمية، بعد سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.