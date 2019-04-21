مصر.. مشاهد من اليوم الأول للاستفتاء

انتهى اليوم الأول من التصويت على تعديلات دستورية تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2030. واحتشد أمام مراكز الاقتراع أشخاص طالبوا الناخبين بالتصويت بنعم بينما حملوا الأعلام وارتدوا قمصانا كتبت عليها عبارة "اعمل الصح" وهي العبارة التي كتبت على آلاف اللافتات في القاهرة قبل الاستفتاء، حسبما ذكر تقرير لوكالة رويترز.

"حافلات وأغان" وأذاعت قنوات تليفزيونية محلية لقطات لحافلة من طابقين يرتادها فنانون يحثون المواطنين على المشاركة بالأغاني الوطنية بشوارع بها مراكز اقتراع.

وشوهدت حافلات أخرى تنطلق منها الأغاني الوطنية قرب ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 بعد 30 عاما في الحكم. وانتشرت فيديوهات ولقطات لسيدات يرقصن أمام اللجان على أنغام الأغاني الحماسية.

"حصص غذائية" وبحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، تم توزيع حصص غذائية أمام أربعة مراكز مختلفة للاقتراع بوسط القاهرة على الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم. ونشر نشطاء ومعارضون صورا ولقطات فيديو لسيارات اصطفت أمام أو قرب لجان توزع "كرتونة معبأة بتموين من الأرز والزيت والسكر".​

ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014 الذي حدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقول ناشطون إنه لشخصين يحاولان إقناع سائق سيارة للنزول للتصويت.

"التصويت بطريقة برايل" وشهدت اللجان المصرية وجود بطاقات تصويت بطريقة برايل للمكفوفين. ونشرت صحف مصرية صورة لفتاة مصرية كأول شخص يصوت بهذه الطريقة.

وفي حين أن من المتوقع إقرار التعديلات يقول مراقبون إن نسبة الإقبال على التصويت ستكون اختبارا لشعبية السيسي التي تأثرت بإجراءات تقشف اقتصادي منذ عام 2016. وأعيد انتخاب السيسي العام الماضي بموافقة 97 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم ونسبتهم 41 في المئة من الناخبين. وانقسم المعارضون حول المشاركة في الاستفتاء بالتصويت بلا أو المقاطعة. ونشر كل من النائب المعارض أحمد طنطاوي والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وخالد علي صورا لهم وقد صوتوا بكلمة لا في بطاقة اقتراع.

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