مصر.. مشروع قانون لحذف خانة الديانة

قال عضو مجلس النواب المصري إسماعيل نصر الأحد إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين.

وأوضح نصر في تصريحات لقناة "الحرة" أنه سيعرض المشروع فور جمع العدد الكافي من أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن ذلك سيتم في غضون هذا الأسبوع على أقصى تقدير.

وأكد المشرع أن جميع المواطنين مصريون لهم الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها لذلك "أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية".

ويأتي الاقتراح بعد أيام على هجوم استهدف حافلة تقل مسيحيين أقباطا في المنيا كانوا عائدين من زيارة لدير الأنبا صموئيل، ما أدى إلى مقتل سبعة منهم.

يذكر أن مشروع القانون المرتقب مناقشته في البرلمان في الفترة القادمة يعد الأول من نوعه الهادف لإلزام الحكومة بحذف خانة الديانة من الوثائق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي (بطاقة التعريف الوطنية) ومسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية والنقابات.

ويمثل المسيحيون في مصر 10 في المئة من المواطنين البالغ عددهم 100 مليون مصري. ويعد الأقباط، وغالبيتهم العظمى من الأرثوذكس، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.