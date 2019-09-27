مصر.. آلاف المؤيدين في ميدان ومئات المعارضين في الشوارع

تجمعات مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأخرى أصغر تطالبه بالتنحي، كان هذا هو عنوان المشهد في مصر الجمعة، بعد دعوات للتظاهر أطلقت الأسبوع الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبينما تجمع الآلاف من أنصار عبد الفتاح السيسي في شرق القاهرة تأييدا للرئيس الذي يواجه حملة دعوات لإسقاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت تظاهرات صغيرة ومحدودة بعد ظهر الجمعة ضد الرئيس المصري في بضع مناطق في مصر.

ومنذ الصباح الباكر أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، رمز ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، أمام حركة السيارات. وانتشرت القوى الأمنية بشكل مكثف في كل ميادين العاصمة والمدن المصرية الرئيسية.

في جزيرة الوراق الواقعة في وسط نهر النيل جنوب غرب القاهرة، فرقت الشرطة باستخدام الغازات المسيلة للدموع، تظاهرات شارك فيها مئات من السكان ضد الرئيس السيسي، وفق ما أفاد شاهد عيان.

وقال الشاهد، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن مئات الأشخاص "تظاهروا عقب صلاة الجمعة وأطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيّل للدموع". وهتف المتظاهرون "ارحل يا سيسي".

في محافظة قنا بجنوب مصر (590 كيلومتر جنوب القاهرة)، قال شهود إن عشرات شاركوا في تظاهرة رفعت الشعار ذاته في مدينة قوص "وقاموا بتمزيق لافتات تحمل صورا للسيسي". وأضاف الشهود أن "الأمن سيطر على الأوضاع بعد ذلك".

وانتشرت مقاطع فيديو قليلة على شبكات التواصل الاجتماعي لتظاهرات في محافظات أخرى مثل الأقصر وأسوان. ولم تتمكن "الحرة" من التأكد من صحتها.

ودعا المقاول المصري محمد علي، المقيم في إسبانيا والذي لم يسبق له العمل بالسياسة، هذا الأسبوع، إلى التظاهر بكثافة في يوم الجمعة الثاني على التوالي. وتناقل العديد من المصريين الدعوة على حساباتهم مستخدمين وسوما عديدة بينها #ارحل_يا_سيسي، و#سيسي_مش_رئيسي و#جمعة_الخلاص.

محمد رمضان يحشد أنصار السيسي

في المقابل، وعبر حسابه على "تويتر" وتحت وسم #جمعة_مباركة، دعا الممثل المصري محمد رمضان جمهوره إلى الانضمام إليه في احتفال في مدينة نصر في شرق العاصمة تأييدا للسيسي.

وبالفعل، تجمع الآلاف في باحة واسعة بمنطقة مدينة نصر، رافعين الأعلام المصرية ولافتات تحمل شعارات مؤيدة للسيسي.

وقال ابراهيم رأفت (55 عاما)، أحد المشاركين في الاحتفال "جئت من المنصورة لدعم الرئيس ليواصل إنجازاته، هناك قوى أجنبية مثل قطر وتركيا تدعم الإخوان المسلمين وتريد أن تخلق فوضى" في مصر.

وقال أحمد عبد الغني (65 عاما)، وهو من سكان الجيزة في غرب العاصمة "أنا هنا لمساندة الرئيس في مواجهة الإخوان المسلمين الذين يحاولون إشاعة الفوضى في مصر بدعم قطري تركي".

وتتهم وسائل إعلام موالية للسيسي، الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء الدعوات للتظاهر.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تشكل المعارضة الأقوى في مصر لعقود، "تنظيما إرهابيا" بنهاية 2013، بعد إطاحة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي، الرئيس الإسلامي آنذاك محمد مرسي. وتمّ اعتقال الآلاف من أعضائها وقياداتها ما أضعفها كثيرا.

ويرى مراقبون أن من الصعب على الجماعة إعادة تنظيم صفوفها في الوقت الحالي.

وقال الرئيس المصري لصحافيين صباح الجمعة، فور وصوله إلى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "لا داعي للقلق" من الدعوات للتظاهر ضده.

وأضاف في تصريحات بثتها محطات التلفزة المحلية "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق. مصر بلد قوي بالمصريين".

وجدد محمد علي في فيديو جديد بثه بعد ظهر الجمعة، الدعوة للتظاهر، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدعم السيسي، يواجه مشكلات داخلية مع احتمال "عزله".

وحصلت تظاهرات محدودة ومفاجئة ونادرة الجمعة الماضي في القاهرة ومدن أخرى، طالبت برحيل السيسي. وكانت التظاهرات الأولى من نوعها منذ قرابة أربع سنوات.