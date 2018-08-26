مصر.. مقترح لإلغاء السرية عن المعلومات البنكية

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي الأحد إنه تقدم بمقترح لتعديل قانون ضريبة الدخل، بما يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية لأسباب ضريبية.

وأوضح أن التعديل المقترح يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد للحد من التهرب الضريبي.

ويستلزم التعديل المنتظر موافقة مجلس النواب ثم تصديق الرئيس عليه وكذلك تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد وهو ما يرفضه محافظ البنك المركزي.

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية التي بلغت العام الماضي 35.8 مليار دولار أميركي بهدف توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج اقتصاد الظل في الاقتصاد الرسمي للبلاد.