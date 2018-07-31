مصر.. مقتل 'إرهابيين' في اشتباك مع الشرطة

قالت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء إن "خمسة عناصر من حركة حسم الإرهابية" قتلوا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن التي داهمت مخبأهم لتوقيفهم في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان ورود معلومات عن "تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد للإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد".

وأضافت "تم تحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك" وعند مداهمة "وكر" كانوا يختبئون به في منطقة العبور بمحافظة القليوبية "بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل مع مصدر النيران عن مصرع خمسة عناصر".

وحسب البيان، الذي لم يحدد متى وقعت المداهمات، تم كذلك توقيف "خمسة عناصر إرهابية" في منطقة المرج شرق العاصمة المصرية.

وظهرت "حركة سواعد مصر" المعروفة بالاختصار بكلمة "حسم" في 2014 وأعلنت تبني العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية.

وفي 28 حزيران/يونيو الماضي أعلنت وزارة الداخلية مقتل عشرة عناصر من حركة "حسم" مؤكدة أنهم متورطون في اعتداءات استهدفت الشرطة.