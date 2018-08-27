مصر: مقتل خمسة مسلحين قرب سوهاج

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع خمسة مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطريق "أسيوط - سوهاج" على بعد 390 كيلومترا جنوب القاهرة.

وقال بيان إن قوات الأمن داهمت فجر الاثنين أحد المناطق الجبلية على الطريق الصحراوي وقتلت الإرهابيين.

وأضاف أن الإرهابيين كان بحوزتهم ثلاث بنادق آلية عيار 7.62×39، وكمية من الطلقات، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية، وأن نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق.

وقالت وزارة الداخلية إنها تكثف جهودها في المناطق النائية بالوجه القبلي، وإن موقع المداهمة كان قرب الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم، حيث اتخذ المسلحون من خور جبلي مأوى بعيدا عن الرصد الأمني.