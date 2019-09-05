مصر.. مقتل ستة "إرهابيين" في اشتباك مع الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ستة "عناصر إرهابية" في اشتباك مع قوات الأمن في منطقة الواحات البحرية فجر الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها على موقع فيسبوك إنها طاردت مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية.

وداهمت قوات الأمن هذه العناصر بهذه المنطقة وتم تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مصرع ستة عناصر مسلحة، وقد عثر بحوذتهم على أسلحة وذخيرة.

وكانت مصر قد أعلنت قبل نحو أسبوعين مقتل 11 عنصرا مسلحا في مواجهات مع الشرطة في شمال سيناء، ضمن مجموعة كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أفراد الشرطة والجيش.

وأعلن مسؤولون أمنيون في مصر قبل أيام اعتقال متشدد مشتبه به، وإطلاق عملية بحث تستهدف القبض على 80 آخرين في محافظة الفيوم، غربي القاهرة بتهمة التخطيط لشن هجوم وشيك.