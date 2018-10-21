مصر.. مقتل عمال بناء في سيناء على يد مسلحين

قال مسؤولو أمن مصريون إن ثلاثة عمال متعاقدين على بناء جدار أمني في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء قتلوا بالرصاص على يد مسلحين.

وأضاف مسؤولون أن عاملا رابعا أصيب في الهجوم، الذي وقع السبت خارج منازلهم.

وأوضح المسؤولون أن ستة مسلحين قتلوا في غارتين منفصلتين شنتهما قوات الأمن تستهدف معاقل مسلحين في شمال سيناء.

وخلفت مداهمات السبت شرطيين اثنين مصابين في أعقاب تبادل لإطلاق النار.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.

وعلى مدار أربع سنوات، تحارب مصر جماعات مسلحة على رأسها فرع تنظيم داعش المتشدد في شمال سيناء.