مصر: مقتل مسلحين في اشتباك مع الشرطة بسيناء

قتل عشرة مسلحين في اشتباك مع قوات الشرطة المصرية الثلاثاء في العريش، عاصمة شمال سيناء حيث يتمركز الفرع المصري لتنظيم داعش المتشدد، حسب ما أفاد به مسؤول في وزارة الداخلية المصرية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد اتخاذ 10 عناصر إرهابيه من إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العبور بالعريش (جنوب شرق) مأوى لهم واعتزامهم القيام ببعض العمليات العدائية فقامت قوات الأمن بمداهمة تلك العناصر بالمزرعة المشار إليها ما أسفر عن مصرعهم جميعا عقب تبادل لإطلاق النيران".

وأضاف المسؤول أنه "عثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وبندقيتي صيد (خرطوش) وعبوتين ناسفتين وكمية كبيرة من الذخائر".

وتأتي هذه الحادثة غداة إعلان الجيش المصري عن مقتل 52 جهاديا في سيناء في مواجهات مع القوات المسلحة والشرطة في إطار العملية الواسعة ضد الفرع المصري لتنظيم داعش في سيناء التي بدأت في شباط/فبراير الماضي.

ولم يحدد البيان تاريخ هاتين العمليتين لكنه قال إن الجيش تكبد ثلاثة قتلى.