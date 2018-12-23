مقتل 14 متشددا في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الأحد مقتل 14 متشددا كانوا يشكّلون "خلية إرهابية" في شمال سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء).

وقال البيان إنه "بناء على رصد قطاع الأمن الوطني بؤرة إرهابية بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، تمكنت قوات الأمن من القضاء على خلية إرهابية ومصرع 14 من عناصرها".

وفي التاسع من شباط/فبراير بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، لمكافحة الإرهاب ومنذ ذلك الحين وصلت حصيلة قتلى المتشددين لنحو 500 شخص، وفقا للارقام التي نشرها الجيش المصري.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمال سيناء جراء العملية الشاملة.

ولكن الجيش المصري نظم في تموز/يوليو الماضي زيارة لممثلي وسائل إعلام أجنبية إلى العريش، عاصمة شمال سيناء، لأول مرة منذ بدء العملية الشاملة ليؤكد أن الحياة عادت لتصبح "شبه طبيعية" في المدينة.