مصر ولبنان تحظران بوينغ 737 ماكس

منعت مصر ولبنان طائرات بوينغ 737 ماكس من عبور أجوائهما والهبوط في مطاراتهما، وذلك بعدما منعت عدة دول أوروبية وغربية الطائرة.

وقالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان الأربعاء إنها اتخذت قرارا احترازيا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج من طراز ماكس 737 ماكس في الأجواء والمطارات المصرية وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد.

وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.

وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.

وأصدر المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت المهندس محمد شهاب الدين تعميما يمنع بموجبه طائرات "البوينغ 737 ماكس" من الهبوط في مطار رفيق الحريري، الدولي او التحليق في الأجواء اللبنانية.

واعتبرت الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء أن "لا أساس" لوقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس، بعد تحطم طائرة من هذا الطراز للمرة الثانية في أقل من خمسة أشهر، في حادث دفع حكومات حول العالم إلى منع العمل بهذه الطائرة.

ورغم تطمينات الشركة المصنّعة بأن طائراتها آمنة وموثوقة، إلا أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والهند انضمت إلى الصين ودول أخرى بمنع تشغيل الطائرة أو منعها من استخدام مجالها الجوي، بانتظار نتائج التحقيقات في حادث التحطّم.

وحتى الآن، ترفض الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة ضدّ الشركة الأميركية العملاقة والتي تعدّ طائراتها الأكثر مبيعاً في العالم.