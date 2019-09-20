فيديو يرصد تمزيق لافتة مؤيدة للسيسي بدمياط.. وإطلاق قنابل غاز بالقاهرة

قال مراسل "الحرة" في القاهرة إن قوات الأمن أطلقت، مساء الجمعة، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في ميدان التحرير، في وقت شهدت مناطق عدة تجمعات مماثلة مناهضة للرئيس عبد الفتاح للسيسي.

وحسب مراسلنا، فإن قوات الشرطة اعتقلت الجمعة متظاهرين لـ"حمل الشباب على مغادرة" ميدان التحرير.

ولفت مراسلنا إلى أن "هدوءا حذرا يسود في هذه الأثناء ميدان التحرير، خصوصا بعد غلق بعض المنافذ إليه أمام المارة والسيارات".

وإلى غاية ساعة متأخرة من مساء الجمعة، كان "بعض الشباب يتوافد على ميدان التحرير للتظاهر ضد السيسي".

وسمعت هتافات مطالبة برحيل السيسي، خصوصا في كورنيش النيل بالقرب من مبنى التلفزيون.

مراسل "الحرة" قال كذلك إن تجمعات شبابية تظهر وتختفي لتفادي التوقيف، وسط تعزيز أمن لافت في ميدان التحرير.

كما شهد ميدان عبد المنعم رياض المؤدي إلى ميدان التحرير، تجمع مجموعة من الشباب تراوح عددهم بين 20 إلى 50 شخصا على الأكثر.

وفي سياق الموقف الرسمي من الاحتجاجات، قال مراسلنا "لم يصدر أي تعليق رسمي على ما يحدث الآن في ميدان التحرير ومناطق مختلفة في القاهرة".

تمزيق لافتة مؤيدة للسيسي

وفي دمياط، رصدت لقطات مصورة إقدام متظاهرين على تمزيق لافتة مؤيدة للرئيس المصري، كتب عليها "نحن معاك يا سيسي من أجل مصر".

وكان المقاول محمد علي، دعا إلى التظاهر بعد سلسلة فيديوهات اتهم فيها مسؤولين مصريين، بينهم السيسي بالفساد، الأمر الذي استدعى ردا غير مباشر من السلطات.

واشترك في الحملة الناشط السيناوي مسعد أبو فجر الذي تحدث عن العمليات العسكرية في سيناء ووجه انتقادات وتساؤلات عن أسباب طول المعركة هناك وكذلك انتقد تعامل النظام مع أهالي سيناء من المدنيين.