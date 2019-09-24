مصر.. اعتقال قيادات حزبية وتنديد بـ"النهج الأمني"

أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتقال قوات الأمن مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر الأخيرة، ولم يتم التحقيق معهم حتى الآن.

وقال محامي المركز إن من بين المعتقلين حسين قرشم وأحمد عناني العضوان بحزب الكرامة في محافظة القليوبية، ومجدى قرقر، ونجلاء القليوبي وهي زوجة مجدى أحمد حسين المسجون منذ ستة أعوام.

ومن بين المعتقلين الشباب الطالب علي أحمد مجدى، وسعيد محمد عادل صبري، حسب المركز.

من جانبه، قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن قوات الأمن وسعت عمليات القبض على شباب وقيادات الأحزاب بالقاهرة والمحافظات، واعتقلت علي أحمد السقا عضو الحزب في محافظة دمياط شمالي البلاد، وبعض القيادات من حزبي الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي.

وأدان الحزب في بيان "النهج الأمني للسلطات المصرية" لحل مشكلة الاحتجاجات، مطالبا بضرورة فتح المجال السياسي في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون.

كما طالب البيان بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت الاثنين حبس 432 شخصا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليهم عددا من التهم بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح.