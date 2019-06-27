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تكنولوجيا

مصمم آيفون يترك آبل

جوناثان إيف على اليمن بجانب الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك في المؤتمر السنوي لمطوري أبل في يونيو 2019

بعد 30 عاما على تأسيسه ورئاسته قسم تصميم المنتجات في شركة آبل، يغادر جوناثان إيف منصبه التنفيذي، ليضع حدا لفترة قضاها في تصميم منتجات رئيسية ومؤثرة بما فيها "آيفون".

ويرحل إيف ليؤسس شركة تصميم مستقلة يستهدف من خلالها أن تكون آبل نفسها إحدى العملاء الرئيسيين لشركته الجديدة والتي ستسمى "لافروم" LoveFrom.

وقال الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك في تصريحات صحفية إنه "بعد العمل سويا وعن قرب مع إيف، أنا سعيد لأن تستمر علاقتنا وأتطلع للعمل معه لفترة طويلة".

وأضاف أن "آبل سوف تستمر في الاستفادة من مواهب إيف وستعمل بشكل مباشر معه على مشاريع حصرية".

ويعتبر المصمم الإنكليزي جوناثان إيف، أحد أشهر المصممين الصناعيين في العالم، وقد عمل على مجموعة واسعة من منتجات آبل، وساهم في سلسلة من التصاميم المنمقة الجاذبة لاهتمام الجمهور، ومنها آيفون وأجهزة آبل للحاسوب (ماك) واللوحية (آي باد) وساعة آبل (آبل ووتش).

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