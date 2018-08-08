سبعة آلاف طالب سعودي في كندا.. ما مصيرهم؟

"الملحقية الثقافية السعودية في كندا تطلب من جميع المبتعثين المسارعة في إنهاء جميع الارتباطات والتقدم بطلب تذكرة عودة للمملكة خلال شهر من تاريخه".

تغريدة أثارت الكثير من قلق وتساؤلات الطلاب السعوديين في كندا حول مصير مستقبلهم الأكاديمي خاصة من هم على وشك التخرج.

ويتواجد في كندا ما يزيد عن 12 ألف سعودي وسعودية من ضمنهم سبعة آلاف مبتعث ومبتعثة، حسب الدكتور جاسر الحربش وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث في تصريح تليفزيوني لقناة الإخبارية السعودية.

وأوضح الحربش أن هناك خمسة آلاف في مرحلة البكالوريوس والدبلوم وألفي طالب وطالبة في مرحلة الدراسات العليا التي تشمل الماجستير والدكتوراة والزمالة الطبية، والبقية من مرافقيهم مثل الزوج والزوجة والأطفال.

وهذا العدد لا يشمل الطلاب غير المبتعثين والذين يدرسون على حسابهم الخاص.

وتساءل بعض الطلاب إن كان يسمح لهم باستكمال دراستهم على حسابهم الخاص أم أن عليهم العودة أيضا إلى السعودية.