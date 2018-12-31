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مضادات صورايخ لتأمين بولسونارو

البرازيل Photo: AFP

تتخذ السلطات البرازيلية إجراءات مشددة لتأمين وحماية حفل تنصيب الرئيس الجديد.

وتعادل الإجراءات المتخذة تلك التي فرضت خلال استقبال البرازيل لكأس العالم 2014 والألعاب الأولمبية 2016 من نصب مضادات صواريخ واستخدام طائرات حربية.

ولا يرى جاير بولسونارو (63 عاما) المظلي السابق في الجيش واليميني المتطرف الذي انتخب رئيسا في تشرين الأول/أكتوبر، أن الإجراءات المكثفة التي اتخذت لحماية حفل تنصيبه في العاصمة برازيليا خارجة عن المألوف.

جانب من التحضيرات والإجراءات الأمنية المتخذة استعدادا لتنصيب الرئيس البرازيلي الجديد
جانب من التحضيرات والإجراءات الأمنية المتخذة استعدادا لتنصيب الرئيس البرازيلي الجديد

وفي أيلول/سبتمبر الماضي كاد بولسونارو أن يقتل خلال حملة انتخابية بعدما هاجمه رجل مضطرب عقليا بسكين.

وسيحضر حفل تنصيب الرئيس الثلاثاء رؤساء دول أو حكومات 10 دول وممثلون آخرون رفيعو المستوى، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اللذين يسافران تحت حماية أمنية كبيرة.

مركبات تابعة للشرطة والأمن تستعد لتأمين مكان إقامة حفل تنصيب الرئيس البرازيلي
مركبات تابعة للشرطة والأمن تستعد لتأمين مكان إقامة حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

ومن المتوقع أن يتراوح عدد الحضور بين 250 ألفا و500 ألف شخص، ممنوعين من حمل المظلات وحقائب الظهر.

ولن توقف السلطات الترددات الخاصة بأجهزة الهاتف، لكنها ستحظر الترددات التي تسمح بتشغيل الطائرات المسيرة.

وأكدت السلطات البرازيلية أن ثلاثة آلاف رجل أمن نظامي سيطوقون موقع الاحتفال وسيتموضعون في نقاط تفتيش للسيارات والمشاة، من دون أن تكشف عن مزيد من التدابير المتخذة.

آليات الجيش تنتقل إلى مكان تنصيب الرئيس البرازيلي لتأمينه
آليات الجيش تنتقل إلى مكان تنصيب الرئيس البرازيلي لتأمينه

وفي الوقت نفسه، ستنشر القوات الجوية البرازيلية 20 طائرة حربية، وفق ما أكد قائد العمليات الجوية ريكاردو سيزار مانغريتش لصحافيين. وسيستخدم أيضاً مضاد للطائرات بمدى 46 كيلومتر.

مواطنون يلتقطون صورة أمام آلية عسكرية
مواطنون يلتقطون صورة أمام آلية عسكرية

المواطنون التقطوا صورا تذكارية للحشود العسكرية التي حضرت لتأمين حفل التنصيب
المواطنون التقطوا صورا تذكارية للحشود العسكرية التي حضرت لتأمين حفل التنصيب

الطائرات ستؤمن الأجواء
الطائرات ستؤمن الأجواء

حواجز أمنية مشددة لتأمين التنصيب
حواجز أمنية مشددة لتأمين التنصيب

آليات عسكرية ثقيلة تستعد لتأمين حفل تنصيب الرئيس البرازيلي
آليات عسكرية ثقيلة تستعد لتأمين حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

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