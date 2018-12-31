مضادات صورايخ لتأمين بولسونارو

ولا يرى جاير بولسونارو (63 عاما) المظلي السابق في الجيش واليميني المتطرف الذي انتخب رئيسا في تشرين الأول/أكتوبر، أن الإجراءات المكثفة التي اتخذت لحماية حفل تنصيبه في العاصمة برازيليا خارجة عن المألوف.

وتعادل الإجراءات المتخذة تلك التي فرضت خلال استقبال البرازيل لكأس العالم 2014 والألعاب الأولمبية 2016 من نصب مضادات صواريخ واستخدام طائرات حربية.

وسيحضر حفل تنصيب الرئيس الثلاثاء رؤساء دول أو حكومات 10 دول وممثلون آخرون رفيعو المستوى، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اللذين يسافران تحت حماية أمنية كبيرة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي كاد بولسونارو أن يقتل خلال حملة انتخابية بعدما هاجمه رجل مضطرب عقليا بسكين.

ومن المتوقع أن يتراوح عدد الحضور بين 250 ألفا و500 ألف شخص، ممنوعين من حمل المظلات وحقائب الظهر.

ولن توقف السلطات الترددات الخاصة بأجهزة الهاتف، لكنها ستحظر الترددات التي تسمح بتشغيل الطائرات المسيرة.

وأكدت السلطات البرازيلية أن ثلاثة آلاف رجل أمن نظامي سيطوقون موقع الاحتفال وسيتموضعون في نقاط تفتيش للسيارات والمشاة، من دون أن تكشف عن مزيد من التدابير المتخذة.