مضاد حيوي يكافح السرطان

20 عاما من البحث المتواصل كانت كفيلة بأن يتوصل العلماء إلى حقيقة التركيبة الكيميائية الكاملة والدقيقة للمضاد الحيوي "كيدارسين" المعروف بفعاليته ضد الخلايا السرطانية.

يعود الفضل بهذا الإنجاز العلمي بشكل رئيسي لكل من د. مارتن لير من جامعة لينكولن البريطانية، والبروفيسور ماساهيرو هيراما من جامعة توهوكو البريطانية.

واستطاع العلماء تركيب الكيدارسيدين صناعيا للمرة الأولى على الإطلاق.

السر وراء إصرارهم يكمن بفعاليته ضد الخلايا السرطانية بالإضافة إلى البكتريا التي تمتلك القدرة على مقاومة الأدوية.

وتعلق آمال كثيرة على التركيبة بأن تساهم بشفاء بعض مرضى السرطان بشكل أكبر من الأدوية المستخدمة حاليا.

وتم اكتشاف الكيدارسيدين بشكله الطبيعي في الهند قبل 30 عاما في عينة من التراب، الذي يعتبر مصدرا للعديد من المضادات الحيوية.

ويختلف الكيدارسيدين عن الكثير من المضادات الحيوية الأخرى التي تركز على قتل البكتيريا، فهو يعمل على استهداف الحمض النووي DNA الموجود في خلايا الأورام وإلحاق الأذى بها وبتركيبتها بشكل عام.