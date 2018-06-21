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حريات وحقوق إنسان

مضرب عن الطعام في زنزانته الروسية.. وضع أوليغ سينتسوف يثير قلقا دوليا

المخرج الأوكراني أوليغ سيسنتوف خلال محاكمته في 2014

أعرب سفراء مجموعة السبع عن قلقهم العميق إزاء أوضاع المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف الذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر فيما يقضي حكما بالسجن في روسيا.

وقال سفراء الدول السبع في كييف، في بيان مشترك، "نحن قلقون للغاية بشأن وضع أوليغ سينتسوف وغيره من السجناء والمعتقلين الأوكرانيين في روسيا".

واعتقل مخرج الأفلام الوثائقية والمعارض بشدة للكرملين عام 2014، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما بعد إدانته بـ"الإرهاب".

واختار سيسنتوف البالغ من العمر 41 عاما أن يبدأ إضرابه منتصف أيار/مايو الماضي، وإنهاء أول شهر من دون طعام مع بدء مباريات كأس العالم، ليوجه الأنظار نحو المحتجزين السياسيين الأوكرانيين في روسيا.

ويقول سيسنتوف إنه لا يمانع أن يموت جوعا من أجل إخلاء روسيا سبيل السجناء السياسيين الأوكرانيين المحتجزين لديها.

وحذر أطباء من تدهور صحة سيسنتوف إذا ما استمر في إضرابه، إذ يتخوفون من إصابته بعجز كلوي، خاصة بعد فقدانه أكثر من ثمانية كيلوغرامات.

ويعد المخرج رمزا لحركات الاحتجاج التي أسقطت الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي كان مدعوما من موسكو.

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