مضرب عن الطعام في زنزانته الروسية.. وضع أوليغ سينتسوف يثير قلقا دوليا

أعرب سفراء مجموعة السبع عن قلقهم العميق إزاء أوضاع المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف الذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر فيما يقضي حكما بالسجن في روسيا.

وقال سفراء الدول السبع في كييف، في بيان مشترك، "نحن قلقون للغاية بشأن وضع أوليغ سينتسوف وغيره من السجناء والمعتقلين الأوكرانيين في روسيا".

#G7 Ambassadors are deeply concerned about the situation of Oleg Sentsov and other Ukrainian prisoners and detainees in Russia. #FreeSentsov pic.twitter.com/kaE5NEb1mX — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 21, 2018

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واعتقل مخرج الأفلام الوثائقية والمعارض بشدة للكرملين عام 2014، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما بعد إدانته بـ"الإرهاب".

واختار سيسنتوف البالغ من العمر 41 عاما أن يبدأ إضرابه منتصف أيار/مايو الماضي، وإنهاء أول شهر من دون طعام مع بدء مباريات كأس العالم، ليوجه الأنظار نحو المحتجزين السياسيين الأوكرانيين في روسيا.

ويقول سيسنتوف إنه لا يمانع أن يموت جوعا من أجل إخلاء روسيا سبيل السجناء السياسيين الأوكرانيين المحتجزين لديها.

وحذر أطباء من تدهور صحة سيسنتوف إذا ما استمر في إضرابه، إذ يتخوفون من إصابته بعجز كلوي، خاصة بعد فقدانه أكثر من ثمانية كيلوغرامات.

ويعد المخرج رمزا لحركات الاحتجاج التي أسقطت الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي كان مدعوما من موسكو.