'مضطرب عقليا' يعترف بالتخطيط لاغتيال ترامب

أقر رجل من ولاية نورث داكوتا بالذنب في اتهامه بالتخطيط لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، حسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" مساء الأحد.

وكانت محكمة فدرالية قد وجهت التهم إلى غريغوري لي لينغانغ (42 عاما) بخصوص المخطط الذي كان يرغب في تنفيذه خلال زيارة أجراها ترامب لمدينة ماندان في نورث داكوتا في السادس من أيلول/سبتمبر 2017 لإلقاء خطاب حول الإصلاحات الضريبية.

وتقول السلطات إن لينغانغ سرق رافعة شوكية في المدينة المذكورة وتوجه إلى الطريق الذي كان موكب الرئيس ترامب سيسلكه وأنه كان يرغب في قلب السيارة الرئاسية ثم قتل الرئيس.

وتقول السلطات إن المركبة وصلت إلى طريق مسدود بسياج ما أجبر المتهم على الفرار من الموقع قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق. واعترف الرجل بمخططه للشرطة وللجهاز السري المكلف بحماية الرئيس وأسرته.

وأبلغ لينغانغ القاضي الجمعة بأنه يعاني من اضطرابات عقلية بما في ذلك اضطراب ثنائي القطب.

وحكم عليه بالسجن خمس سنوات لسرقة المركبة وبالسجن 10 سنوات لإضرامه نيران في اليوم ذاته الذي سرق الرافعة الشوكية، وحكم عليه في قضية سطو أخرى بالسجن خمس سنوات.

أما الحكم في قضية محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة فمن المرتقب صدوره في 15 شباط/فبراير 2019.