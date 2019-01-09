مطارات بريطانيا تحارب 'الدرون'

دفعت أزمة الطائرات المسيرة (درون) عن بعد مطارات بريطانية للتفكير في تركيب تكنولوجيا لمحاربتها.

وكشفت شبكة "بي بي سي" في تقرير أن كلا من مطاري "غاتويك" و"هيثرو" خصصت ملايين الجنيهات للاستثمار في تركيب معدات تقنية خاصة لمحاربة الدرون.

وأشار التقرير إلى أن المعدات تستطيع استشعار أية ترددات للتحكم في الدرون لمنع وصولها قرب المطار، خاصة وأن الرادارات الحالية تواجه مشكلة في اكتشاف دخول مثل هذه الطائرات المجال الجوي للمطار.

وتستطيع هذه المعدات حظر الإشارة بين الدرون ومشغلها لمنعه من التحكم فيها والتأثير على حركة الطيران.

ووضع مطار "غاتويك" معدات من هذا النوع بقيمة 6.4 مليون دولار، فيما أكدت إدارة مطار هيثرو عزمها تركيب ذات المعدات.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد تعاقدت مع شركة إسرائيلة خلال الربع الثالث من العام 2018 لتركيب نظام يعرف بالقبة الحديدية، إذ يستطيع اكتشاف هذا النظام وجود الدورن ضمن عدة أميال قرب المطار وتغطي جميع الجهات.

وتحظر الأنظمة والتشريعات في بريطانيا طيران الدرون ضمن نطاق كيلو متر مربع قرب المطارات، ويجب ألا تتجاوز ارتفاع الـ 400 قدم.