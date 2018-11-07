وفاة 30 عاملا خلال إنشاء مطار إسطنبول الجديد

أعلن وزير المواصلات والبنية التحتية التركي جاهد تورهان الثلاثاء، أن 30 عاملا لقوا حتفهم خلال إنشاء مطار إسطنبول الجديد.

وجاء تصريح الوزير خلال استجوابات نواب البرلمان ضمن لجنة الخطة والموازنة، حول التظاهرات التي شهدتها أعمال مطار إسطنبول.

وكان العاملون في إنشاء المطار الجديد قد نظموا تظاهرات اعتراضا على ظروف العمل السيئة وحالات الوفاة المتكررة، إلا أن الأمن تدخل وفضها.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس صحة العاملين وسلامة العمل أن عدد وفيات عمال إنشاء مطار إسطنبول الجديد منذ بدايته في عام 2013 بلغ 38 حالة حتى الآن.

ويشارك في بناء المطار الجديد أكثر من 30 ألف عامل، وقد تم افتتاح المرحلة الأولى منه في 29 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، والذي سيخدم نحو 90 مليون مسافر سنويا.

وأعلن المجلس وفاة 177 في تركيا، من ضمنهم طفلان وعشر نساء، في أماكن عمل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 تم توثيق نحو 1،640 حالة وفاة في أماكن عمل، وتنوعت أسباب الوفاة من حوادث سيارات ونوبات قلبية إلى السقوط من أماكن عالية.