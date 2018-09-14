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الأمن التركي يفرق احتجاجا لعمال بمطار اسطنبول

مطار أتاتورك في اسطنبول

أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع الجمعة على عمال بناء في مطار اسطنبول الجديد يحتجون على ظروف عملهم الخطرة في المنشأة التي من المقرر أن تفتتح الشهر المقبل، بحسب الإعلام المحلي.

ويعتبر المطار الجديد أحد مشاريع الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة الطموحة للمدينة.

وتحدثت تقارير عن عدد كبير من الوفيات في موقع البناء حيث يعمل نحو 35 ألف شخص على مدار الساعة لإنهاء العمل في الوقت المحدد لافتتاحه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وأضرب مئات العمال احتجاجا على ظروف العمل، بحسب وكالة "دي أتش آيه" الخاصة للأنباء.

وتجمع عدد من العمال في الموقع الجمعة إلا أن قوات الأمن فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة على ذلك.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعمال المحتجين منذ يوم أمس:​

ويقع المطار على البحر الأسود وهو قادر على التعامل مع 90 مليون مسافر سنويا في البداية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 150 مليونا بحلول 2023.

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