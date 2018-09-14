الأمن التركي يفرق احتجاجا لعمال بمطار اسطنبول

أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع الجمعة على عمال بناء في مطار اسطنبول الجديد يحتجون على ظروف عملهم الخطرة في المنشأة التي من المقرر أن تفتتح الشهر المقبل، بحسب الإعلام المحلي.

ويعتبر المطار الجديد أحد مشاريع الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة الطموحة للمدينة.

وتحدثت تقارير عن عدد كبير من الوفيات في موقع البناء حيث يعمل نحو 35 ألف شخص على مدار الساعة لإنهاء العمل في الوقت المحدد لافتتاحه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وأضرب مئات العمال احتجاجا على ظروف العمل، بحسب وكالة "دي أتش آيه" الخاصة للأنباء.

وتجمع عدد من العمال في الموقع الجمعة إلا أن قوات الأمن فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة على ذلك.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعمال المحتجين منذ يوم أمس:​

3.HAVALİMANINDA EYLEMDEYİZ



3.Havalimanında şantiye sahası içerisinde biz işçilerin kullandıkları servislerin yetersiz olması nedeniyle bu sabah eyleme başladık.



Basın açıklamamız : https://t.co/MF3hDJDFX5 pic.twitter.com/hP1nMOSeFl — İYİ-SEN (@insaatiscilerii) September 14, 2018

ويقع المطار على البحر الأسود وهو قادر على التعامل مع 90 مليون مسافر سنويا في البداية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 150 مليونا بحلول 2023.