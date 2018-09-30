مطار دبي: حركة الملاحة الجوية طبيعية

نفت حكومة دبي الأحد تعرض مطار دبي الدولي لهجوم للحوثيين، وأكدت أن حركة الملاحة الجوية فيه تسير بشكل طبيعي.

وقال متحدث باسم المطار "بالنظر إلى تقارير أوردتها مصادر مشكوك فيها هذا الصباح، فإن بوسع مطارات دبي تأكيد أن مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي ومن دون أي تعطيل".

وجاء في الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر أن حركة" الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي"، نافيا صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض مطار دبي الدولي لهجوم حوثي.

الهيئة العامة للطيران المدني: حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولاصحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 30, 2018

وكانت مصادر إعلامية تابعة للحوثيين قد أفادت بأنهم شنوا هجوما بطائرة مسيرة على المطار، لكنها لم تورد أي أدلة على ذلك.

وفي الشهر الماضي نفى مسؤولون إماراتيون تقارير مماثلة للحوثيين.