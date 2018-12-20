مطار دبي يستقبل المسافر رقم مليار

استقبل مطار دبي الخميس المسافر رقم مليار بحسب ما أعلنته مطارات دبي في تغريدة على موقع تويتر.

وجاء في التغريدة أن الطفل أرجون الذي يبلغ تسعة أعوام، وصل على متن طائرة قادمة من مدينة أورلاندو الأميركية وأنه المسافر رقم مليار الذي يصل إلى المطار.

وأضافت أن الطفل كان في استقباله رئيس هيئة دبي للطيران المدني الشيخ أحمد بن سعيد، مشيرة إلى أنه سيقضي مع عائلته عطلة في دبي "حيث تنتظرهم مفاجآت مشوقة".

وكتب حاكم دبي في تغريدة على حسابه على تويتر: "عندما تكون دبي مطارا لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة. وبدأنا رحلة مختلفة وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم".

وصنف مطار دبي الدولي في 2017 في المرتبة الأولى عالميا كأكثر مطارات العالم إشغالا من حيث المسافرين الدوليين، وذلك للسنة الرابعة على التوالي مع استقباله قبل 88.2 مليون مسافر.