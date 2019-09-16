مطار معيتيقة الليبي يتعرض لقصف جوي عنيف

أفاد مصدر عسكري في قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أن مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس تعرض لقصف جوي في الساعات الأولى من صباح الاثنين دون أن يؤدي إلى وقوع أضرار بشرية، حسب المعلومات الأولية.

وأوضح المصدر في تصريح لقناة الحرة أن القصف العنيف استهدف المطار المتوقف عن العمل في وقت متأخر في الليل، مبينا أن ذلك هو سبب عدم وقوع إصابات بشرية.

وكانت السلطات قد نقلت الرحلات الجوية من مطار العاصمة الليبية إلى مطار مدينة مصراتة الواقعة شرقي طرابلس بعد تكرر تعرضه للقصف، وتتهم قوات حكومة الوفاق "الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر، بالمسؤولية عن قصف المطار المدني في الحوادث السابقة.

وأعلن مصدر عسكري في قوات حفتر أن سلاح الجو شن غارة جوية على أهداف عسكرية في شرق القاعدة العسكرية في مطار معيتيقة دون الإضرار بالمرافق المدنية بالمطار.

وشهدت محاور القتال خلال الساعات الماضية مواجهات متقطعة لم تتسبب في حدوث تغيرات ميدانية على الأرض.