مطالب أممية بتحقيق 'عاجل' في اختفاء خاشقجي

عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف عن قلقه الشديد من "الإخفاء القسري الواضح" للصحافي السعودي جمال خاشقجي من القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أسبوع، ودعا البلدين إلى إجراء تحقيق "عاجل ونزيه" في القضية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمداساني في مؤتمر صحافي بجنيف الثلاثاء "هذا مصدر قلق خطير. إذا كانت تقارير وفاته (خاشقجي) والظروف الاستثنائية التي أدت إلى ذلك صحيحة ، فهذا أمر مثير للصدمة".

ودعت شمداساني "للتعاون بين تركيا والسعودية لإجراء تحقيق سريع ونزيه في ظروف اختفاء السيد خاشقجي وإعلان النتائج".

وقالت إن على البلدين التزام للقيام بإجراء كهذا، بموجب القانون الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وخاشقجي كاتب مرموق يقيم في الولايات المتحدة، منفاه الاختياري منذ 2017، حيث يكتب مقالات رأي لصحيفة "واشنطن بوست" غالبا ما تتضمّن انتقادات للسياسة الخارجية للمملكة.

وأثار اختفاؤه مخاوف عالمية خاصة بعد أن قالت مصادر تركية في مطلع الأسبوع إن السلطات تعتقد أنه قتل داخل القنصلية السعودية في أسطنبول.