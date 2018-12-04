هايلي: تجربة إيران الصاروخية خطيرة

دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء إلى إقرار "إدانة جماعية" للتجربة الصاروخية الإيرانية.

وأكدت هايلي في بيان أن واشنطن تعتبر التجربة الإيرانية لصاروخ بالستي "خرقا" لالتزامات طهران.

ويبحث مجلس الأمن الثلاثاء في جلسة مغلقة التجربة الإيرانية لصاروخ بالستي بناء على طلب بريطانيا وفرنسا.

وقالت هايلي "في حال كان مجلس الأمن جديا في مسعاه ليفرض على إيران الالتزام بتعهداتها وتطبيق قراراتنا، عندها ينبغي لنا في أقل تقدير أن نكون قادرين على إدانة جماعية لهذه التجربة الصاروخية الاستفزازية".

وأشارت إلى أن التجربة الأخيرة "كانت خطيرة ومقلقة رغم كونها لم تكن مفاجئة، وسبق وأن حذرت الولايات المتحدة العالم مرارا من المساعي المتعمدة لإيران لزعزعة استقرار الشرق الاوسط وتحدي المعايير الدولية".

وأكدت "أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين كلما تجاهلت إيران بشكل فاضح قرارات مجلس الأمن".