متهم بالمثلية الجنسية.. مطرب إيراني مهدد بالإعدام

يواجه المطرب الإيراني محسن لرستانی عقوبة الإعدام في إيراني بسبب اتهامه بالمثلية، بحسب تقرير نشره موقع "أوت" الإلكتروني.

وتقول شبكة حقوق الإنسان في كردستان إن المطرب لرستاني الذي يسكن في محافظة كرمشناه متهم "الفساد في الأرض" والتي تصل عقوبتها لحد الإعدام.

ويشير محامي لرستاني إلى أن المزاعم استندت على محادثات خاصة، مؤكدا أن موكله ربما يواجه عقوبة الإعدام.

وتفرض إيران قوانين مشددة تتعلق بالمثلية الجنسية، فيما تشير تقديرات أن عدة آلاف من المثليين قتلوا على أيدي السلطات منذ عام 1979.

وأعدمت السلطات في عام 2016 فتى اسمه حسن أفشار عندما كان عمره 17 عاما، وذلك بعد أن احتجز لمدة عامين، كما قتل أيضا الفتى علي رضا طاجيكي (15 عاما) بعد أن انتزعت منه اعترافات أثناء التعذيب.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أيد عقوبات الإعدام وقال في مقابلة مع موقع دويتشه فيلة الألماني إن المجتمع الإيراني لديه مبادئ أخلاقية تتعلق بسلوك العامة.

وتعد إيران واحدة من بين 10 دول تجرم وتفرض عقوبة الإعدام على المثلية الجنسية، والتي تضم أيضا: قطر وأفغانستان والسعودية.

ويشير تقرير "أوت" أن المثلية الجنسية كانت موجودة بين المجتمعات في المنطقة، ولكن الاستعمار البريطاني هو من جاء بقوانين تجرم المثلية وتفرض عقوبات مشددة عليه.