مطلوب مخرج لفيلم جميس بوند 25

وأفاد بيان نشره على الموقع الرسمي لشخصية العميل 007 وحسابها على تويتر "أعلن مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكولي ودانييل كريج اليوم أنه بسبب اختلافات إبداعية قرر داني بويل التراجع عن إخراج بوند 25".

ولم تتضمن التغريدة تفاصيل عن هذه الاختلافات ولا معلومات عمن سيتولى إخراج الفيلم بدلا من بويل ولا ما إذا كان إنتاج الفيلم الخامس والعشرين من سلسلة الجاسوسية التي تنتجها شركة (مترو جولدن ماير) سيتأجل.

وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم، الذي لم يتحدد اسمه بعد، في لندن في كانون الأول/ ديسمبر على أن يبدأ عرضه في بريطانيا يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وفي أميركا بعد ذلك بأسبوعين.

وفي أيار/ مايو أعلن بويل، مخرج فيلم (سلام دوغ مليونير) في 2008 الذي فاز بثماني جوائز أوسكار، أنه مخرج فيلم جيمس بوند المقبل.

ووصفه المنتجان بروكولي وويلسون حينها في بيان بأنه "موهوب بشكل استثنائي".

وأعلن المنتجان أيضا أن كريج سيلعب دور الجاسوس البريطاني لخامس مرة.

وتحقق أفلام بوند أحد أكبر العائدات في صناعة السينما، إذ حقق آخر فيلم في 2015 عائدات بلغت 880 مليون دولار، بينما حقق فيلم (سكاي فول) في 2012 أكثر من مليار دولار عالميا.