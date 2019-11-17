"الموت للديكتاتور".. متظاهرون يحرقون مبان حكومية والغضب يعم شوارع إيران

لا زالت الاحتجاجات تتصاعد في إيران لليوم الثالث على التوالي، خاصة في مدينة الكرج وشيراز وبعض مناطق طهران.

ووسط انقطاع لخدمات الإنترنت، استطاع ناشطون إيرانيون رفع بعض الفيديوهات والصور التي تظهر مشاهد من الاحتجاج، مستخدمين إنترنت الأقمار الصناعية.

وتداول مغردون فيديو لمتظاهرين يحرقون بنك مسكن الأحد في منطقة شهريار في محافظة طهران، بالإضافة إلى إغلاق الطرق وخلع صناديق التبرعات الخاصة بمؤسسة الخميني للإغاثة.

وقد برز في المظاهرات صور ومقاطع فيديو لحرق بنوك ومحطات وقود، احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار البنزين.

وفي حي طهران بارس الواقع بمحافظة طهران، قام متظاهرون آخرون بحرق بنك سينا.

وفي مدينة الكرج بمحافظة البرز، أظهرت مقاطع فيديو حرق المتظاهرين لعدد من البنوك.

وفي مدينة مهرشهر بمحافظة الكرج، قام متاهرون بحرق فروع من سلسل متاجر "رفاه" للمواد الغذائية، تعبيرا عن احتجاجهم.

وفي مدينة مريوان بمحافظة كردستان غرب إيران، التقطت عدسات الناشطون فيديوهات لحرق بنوك بميدان جهار.

وفي مدينة شيراز بمحافظة فارس، خرجت المظاهرات صباحا وليلا تطالب بإسقاط النظام الإيراني، وردد المتظاهرون شعارات "الموت للديكتاتور" في إشارة للمرشد علي خامنئي.

أما في محافظة كرمنشاه، فقد تحولت المظاهرات صباحا إلى اشتباكات مع الأمن ليلا.