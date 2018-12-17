إيران.. اعتقال عمال مصنع للصلب

اعتقلت السلطات الإيرانية الأحد عددا غير محدد من عمال مصنع للصلب، بعد خمسة أسابيع من الاحتجاجات بسبب تأخر الرواتب.

وذكرت وكالة أنباء إيلنا، أن الاعتقالات حدثت مساء الأحد، إلا أن كسرا غفوري، رئيس المجموعة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب المملوكة للدولة، أصر على أن العمال جرى "استدعاؤهم" فقط وليس اعتقالهم.

وتأسس المصنع الموجود في الأحواز، عاصمة محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد، في أوائل الستينيات ويضم ما يقرب من أربعة آلاف عامل.

وتمت خصخصة المصنع عام 2008، ولكن بعد معاناته من مشاكل مالية عادت ملكيته إلى مصرف حكومي في عام 2016.

وتعيش إيران على شفا أزمة اقتصادية وشهدت احتجاجات متقطعة في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون التقليل من شأن الآثار المترتبة على العقوبات الأميركية التي تم تجديد فرضها مؤخرا على طهران.