مظاهرات مناهضة ومؤيدة للسيسي في مدن مصرية

خرجت، يوم الجمعة، مظاهرات مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، فيما شهدت مدن مصرية أخرى، مظاهرات مناهضة له وفقا لما أفاد ناشطون.

وذكروا أن التظاهرات المناهضة للسيسي خرجت في مدن قنا والأقصر وسوهاج والوراق القريبة من محافظة الجيزة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لتظاهرات تطالب بتنحي السيسي، ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صدقيتها.

أما التظاهرات المؤيدة للرئيس المصري، فقد انطلقت في مدينة نصر في القاهرة، وفقا لما أظهرته مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مصرية ووكالات أنباء.

في هذه الأثناء، أفاد مراسل الحرة في القاهرة بأن قوات الأمن أغلقت كل المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير أمام حركة الأفراد والسيارات وقامت بعمل تحويلات مرورية لمنع دخول السيارات.

وأضاف أن السلطات أقامت حواجز أمنية في كثير من شوارع القاهرة، خصوصا القريبة من ميدان التحرير، حيث تقوم بتفتيش السيارات وفحص هويات المواطنين.

وتم توقيف أكثر من ألفي شخص منذ بدء التظاهرات الأسبوع الماضي، بينهم أكاديميون وناشطون، بحسب منظمتين غير حكوميتين.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات المصرية أوقفت "قرابة ألفي شخص" بعد تظاهرات الأسبوع الماضي وحجبت "مواقع إنترنت سياسية وإعلامية، كما عطلت خدمات إنترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل".