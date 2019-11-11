الأحواز تنتفض عقب "اغتيال" النظام الإيراني شاعر عربي

عمت مظاهرات واسعة أكبر المناطق العربية في إيران، الأحد والاثنين، بعد اتهامات للنظام في طهران باغتيال الشاعر العربي حسن الحيدري، عبر تسميمه.

وبدأت المظاهرات، مساء الأحد، في محافظة خوزستان ذات الكثافة السكانية العربية، خاصة في العاصمة الأحواز، قبل أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاثنين.

وحسن حيدري، هو شاعر عربي اعتقل العام الماضي ثم أطلق سراحه بكفالة، قبل أن يتعرض للاغتيال في مستشفى الشفاء من جراء جرعة عالية السمية، أمس الأحد.

وأظهرت لقطات حصل عليها موقع "الحرة" مظاهرات في المناطق العربية في إيران، احتجاجا على وفاة الشاعر الذي توفي عن 27 عام.

ورصدت لقطات أخرى عشرات الشبان وهم ينزلون الأعلام الإيرانية، وسط أنباء عن إقدام قوات الأمن على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وردد المحتجون شعارات مناوئة للنظام الإيراني، مطالبين في نفس الوقت بوقف الاعتقالات التعسفية، والتضييق الثقافي الذي يشمل منع ارتداء الزي العربي، والدراسة باللغة العربية.